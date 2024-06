France : l’université contre les idées de l’extrême droite

Dans une tribune publiée sur Médiapart, plusieurs centaines d’universitaires français, enseignants-chercheurs et personnels d’université, réagissent en tant que citoyens à la perspective, inacceptable à leurs yeux, «de se retrouver dans quelques semaines avec un gouvernement d’extrême droite en France.»

«Nous refusons les idées, les valeurs, le modèle de société portés par ce courant : il est l’antithèse des principes fondamentaux de l’Université», affirment les 1000 universitaires signataires de la pétition à ce jour, en appelant leurs compatriotes à voter, dimanche prochain, pour le Nouveau Front populaire (NFP) afin de barrer la route au Rassemblement national (RN).

«Le Front National a été créé par Jean-Marie Le Pen et Pierre Bousquet, ancien membre de la Waffen-SS, en 1972. En dépit des tentatives du RN pour faire oublier son histoire, en dépit des efforts incessants de nombreux grands médias – appartenant à des milliardaires ou proches du pouvoir – pour faire intervenir les membres du RN et pour rationaliser leurs obsessions (en premier lieu, la haine de l’étranger et l’amour de l’ordre établi sur des rapports de domination), il n’y a rien de normal, rien d’acceptable, à la perspective de se retrouver dans quelques semaines avec un gouvernement d’extrême droite en France», écrivent lesdits universitaires. Ils ajoutent : «Nous refusons les idées, les valeurs, le modèle de société portés par ce courant, qui ont déjà mené, dans l’histoire, à la déshumanisation, aux inégalités, au racisme, au totalitarisme, à la fin de la liberté d’expression et de l’exercice des pensées critiques, à la brutalité : il est l’antithèse des principes fondamentaux de l’Université.»

