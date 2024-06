La Conseil européen «s’informe» sur «les développements politiques en Tunisie»

Le Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne (UE), réuni le 24 juin 2024 à Luxembourg, a été «informé», «au titre de l’actualité», «des développements politiques en Tunisie et a discuté de la nécessité d’abord d’évaluer collectivement la situation, puis de réfléchir à la meilleure manière de gérer le partenariat de l’Union européenne (UE) avec ce pays et de maintenir le soutien de l’UE au peuple tunisien.»

C’est ce qu’on lit dans le communiqué publié sur le site web du Conseil à l’issue de cette réunion.

En fait, la question de la situation politique en Tunisie ne figurait pas dans l’ordre du jour initial de la réunion publié sur le site du Conseil européen. Elle y a été ajoutée par Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne (CE), qui avait été interpellé à ce sujet par des organisations tunisiennes de défense des droits de l’homme. Mais cette question ne semble pas avoir retenu outre mesure l’attention des chefs de la diplomatie européenne, qui ont d’autres urgences et préfèrent appréhender les relations de l’Europe avec la Tunisie et les autres pays de la rive sud de la Méditerranée à l’aune de leur coopération dans la gestion du problème migratoire. Et à ce niveau là, la Tunisie «fait du bon travail», selon l’appréciation de la Présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, point de vue qu’elle partage avec ses collègues de l’extrême droite européenne qui ont aujourd’hui le vent en poupe.

I. B.