Tunisie : Abdellatif Mekki annonce sa candidature à la présidence

Le parti Amal Wa Injaz (Travail et réalisation) a annoncé la candidature de son secrétaire général Abdellatif Mekki à la prochaine élection présidentielle.

La date de ces élections, devant se tenir durant l’automne prochain, n’a pas encore été fixée par les autorités.

Ces élections doivent respecter toutes les conditions de légalité, de transparence et d’équité, a estimé Mekki, afin que le peuple puisse arbitrer entre les différentes visions et les différents programmes. Le sien comprend la suppression du décret 54 de 2022, utilisé pour réprimer la liberté d’expression, l’arrêt des procès politiques intentés contre les opposants, la libération des activistes politiques incarcérés dans le cadre de ces procès.

Sur les plans économique et social, Mekki a affirmé que son programme contient l’élaboration d’un pacte national de développement et la mise en place des conditions de développement équitable entre toutes les régions. Il se donne aussi pour missions de moderniser les services publics, notamment le transport, la santé, l’éducation et la culture, en misant sur la numérisation et l’innovation et en tirant un meilleur profit des élites et des compétences du pays.

Mekki, ancien dirigeant du parti islamiste Ennahdha et ancien ministre de la santé au gouvernement Hamadi Jebali (2011-2012), a appelé à fixer la date de l’élection présidentielle et à garantir la neutralité de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Enfin, Mekki a affirmé qu’il pourrait revenir sur la présentation de sa candidature si les conditions minimales requises pour une élection transparente et équitable ne seront pas réunies.

I. B.