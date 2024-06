Lancement de la deuxième phase du Zarzis Smart Centre

Le coup d’envoi des travaux de la deuxième phase du Zarzis Smart Centre (gouvernorat de Médenine) a été donné par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, mercredi 26 juin 2024. Au terme de cette seconde phase, le projet atteindra 85% de sa capacité totale.

D’une superficie de 4 500 mètres carrés, cette deuxième phase comprend des espaces variés, dont des bureaux pour de grandes entreprises informatiques et de nouveaux microprojets pour accompagner leur développement, a indiqué Chawki Frïaa, directeur de la Société de développement et d’exploitation du Parc d’activités économiques de Zarzis.

Le centre comprend également une salle de réalité virtuelle, la première du genre en Tunisie et la deuxième en Afrique.

Cette salle est dotée de techniques sophistiquées pouvant être utilisées dans de nombreux domaines, notamment l’industrie, la médecine, la formation, l’ingénierie, l’éducation, la culture, le cinéma et autres, pour développer les compétences et les produits tunisiens et les rendre plus compétitifs.

Au départ, le Zarzis Smart Center accueillait 11 entreprises (112 emplois), tandis que la deuxième phase cible 36 entreprises (550 ingénieurs et techniciens supérieurs) sur trois ans.

La troisième phase du Zarzis Smart Center couvrira une superficie de 5 000 mètres carrés, portant la superficie totale du centre à 12 000 mètres carrés et le nombre d’emplois à créer à 1 300 ingénieurs et techniciens.

D’après Tap.