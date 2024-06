Revue ‘Apulée’’ : la sagesse de l’âne contre la fureur du monde

La revue ‘‘Apulée’’, animée par Hubert Haddad, écrivain français né à Tunis le 10 mars 1947 , vient de donner sa neuvième livraison annuelle sur le thème : «Art et politique» (Ed. Zulma, 30 mai 2024, Paris).

Quelque 415 pages denses, riches en matières, dossiers, créations, traductions, entretiens, inédits, réunissant 90 écrivains du monde, de différents pays, de tous horizons, de toutes confessions.

Bien sûr, l’actualité l’impose, mais il s’agit avant tout de littérature et d’écriture. Après la regrettée, ‘‘Lettre internationale’’ qu’animait le Tchèque, Antonin Liehm, dans les années 80, l’existence de cette revue s’impose contre la fureur du monde, pour le dialogue et l’échange.

Il faut beaucoup de tolérance à l’esprit pour admettre la différence, connaître les parcours, s’éloigner des discours à l’emporte-pièce, irresponsable et néfastes et reconnaître courageusement des vérités historiques irréfutables.

La sagesse et la lucidité sont exigées de tous, en ces moments difficiles.

Bienvenue parole généreuse. Et ce n’est pas par hasard que la revue emprunte au Tunisien Apulée sa philosophie : «Moi-même; je sais le plus grand gré de l’âne que je fus de m’avoir fait passer par des tribulations variées et rendu, sinon pleinement sage du moins, plus riche de savoir.» (‘‘L’Ane d’or ou les métamorphoses’’).

Tahar Bekri