Le poème du dimanche : ‘‘L’air de l’eau’’ de André Breton

Le surréalisme aurait eu cent ans. Sa naissance, due à André Breton (1896-1966) quand il lance ‘‘Le manifeste du surréalisme’’, en 1924, en compagnie de Philippe Soupault.

Ce nouveau mouvement est une vraie révolution littéraire, moderniste, qui introduit la psychanalyse et le rêve dans une écriture automatique. S’y entremêlent visions et dérèglements des sens, sentiments irrationnels et imaginaires. Il intéressera très vite l’art.

Le mouvement sera rejoint par des poètes comme Louis Aragon et Paul Eluard et son champ devient vite international et mondial.

Rejetant l’engagement politique et le «trop de littérature». André Breton en restera toujours le théoricien avisé et intransigeant.

Je rêve je te vois superposée indéfiniment à toi-même

Tu es assise sur le haut tabouret de corail

Devant ton miroir toujours à son premier quartier

Deux doigts sur l’aile de l’eau du peigne

Et en même temps

Tu reviens de voyage tu t’attardes la dernière dans la grotte

Ruisselante d’éclairs

Tu ne me reconnais pas

Tu es étendue sur le lit tu t’éveilles ou tu t’endors

Tu t’éveilles ou tu t’es endormie ou ailleurs

Tu es nue la balle de sureau rebondit encore

Mille balles de sureau bourdonnent au-dessus de toi

Si légères qu’à chaque instant ignorées de toi

Ton souffle ton sang sauvés de la folle jonglerie de l’air

Tu traverses la rue les voitures lancées sur toi ne sont

plus que leur ombre

E la même

Enfant

Prise dans un soufflet de paillettes

Tu sautes à la corde

Assez longtemps pour qu’apparaisse au haut de

l’escalier invisible

Le seul papillon vert qui hante les sommets de l’Asie

Je caresse tout ce qui fut toi

Dans tout ce qui doit l’être encore

J’écoute siffler mélodieusement

Tes bras innombrables

Serpent unique dans tous les arbres

Tes bras au centre desquels tourne le cristal de la rose

des vents

Ma fontaine vivante de Sivas

Extrait de ‘‘Clair de terre’’, Poésie/Gallimard.