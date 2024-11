Ligue des champions de la CAF : L’Espérance de Tunis s’impose largement face au Djoliba AC

C’est sur le score de 4 buts à zéro que l’Espérance sportive de Tunis a remporté son match face au Djoliba AC du Mali dans le cadre de la première journée du groupe D en phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF.

Au Stade Hammadi Agrebi à Radès, les Sang et Or ont ouvert le score dès la 4e minute grâce à un but de Raed Bouchniba et ont maintenu l’avantage et la pression jusqu’à la 40e minute en marquant un deuxième but signé Elias Mokwana, également servi par Youcef Belaili.

Les quelques tentatives des joueurs du Djoliba AC en début de la seconde période n’auront pas abouti et l’Espérance de Tunis a creusé l’avantage à la 76e minute grâce à une tête de Oussema Bouguerra qui a inscrit le 3e but de cette rencontre qui s’est soldée par un 4e but espérantiste signé Koussay Maacha (90+5′).

Y. N.