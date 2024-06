Tunisie : évaluation de la Stratégie nationale de transition écologique

Le Réseau interministériel de suivi et d’évaluation de la Stratégie nationale de transition écologique 2035/2050 a été officiellement lancé lors des 2e Assises nationales de la transition écologique (NCET), tenues vendredi 28 juin 2024 à Tunis.

Constitué de représentants de la présidence de la république, du premier ministère et de différents ministères, le réseau vise à informer, sensibiliser, communiquer et suivre la mise en œuvre des mesures de cette stratégie, a déclaré Ahmed Herzi, le directeur adjoint du Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet).

La création de ce réseau était l’une des principales recommandations de la 1ère édition du NCET, en juin 2023, a-t-il ajouté. Les participants avaient insisté sur la mobilisation de tous les acteurs de tous les secteurs et sur les financements pour mettre en œuvre les 53 mesures inscrites dans la Stratégie nationale de transition écologique.

Cette stratégie repose sur la promotion du bien-être humain, la réalisation de l’équité sociale et de la justice intra et intergénérationnelle, la protection de l’environnement dans toutes ses composantes et la recherche continue et progressive de la durabilité et de la circularité dans toutes ses dimensions.

La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, a déclaré que les cinq piliers de cette stratégie sont la gouvernance et le financement, le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse, la promotion de modes de consommation et de production durables et la lutte contre toutes les formes de pollution, et développement de la culture, de la science et des connaissances au service de la transition écologique.

Une proposition de charte devant être signée par toutes les municipalités et soutenue par Onu-Habitat Tunisie a également été présentée lors de cet événement.

La responsable d’Onu-Habitat Tunisie, Aida Robbana, a indiqué que cette charte sera proposée aux 350 communes afin d’aligner leurs actions sur la Stratégie nationale de transition écologique.

L’engagement des municipalités devrait se concentrer sur trois points, à savoir la gouvernance et le financement, le changement climatique et les ressources naturelles et les écosystèmes, a-t-elle souligné.

Cet événement a été l’occasion de définir les bases de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de transition écologique pour les années à venir, à commencer par la décennie 2025/2035.

Cette conférence, qui se tient chaque année, est l’occasion de revenir sur les résultats obtenus par rapport à l’édition précédente et d’identifier les efforts encore à fournir par toutes les parties prenantes pour accélérer la mise en œuvre de la transition écologique.