La Turquie disposée à augmenter ses investissements en Tunisie

Le volume des investissements turcs en Tunisie, qui s’élève actuellement à environ 700 millions de dollars, devrait encore augmenter dans la période à venir.

C’est ce qu’a déclaré le ministre turc du Commerce, Omer Bolat, lors d’une conférence de presse tenue mercredi dernier, 26 juin 2024, au siège de l’Utica, à ​​l’issue du deuxième Forum tuniso-turc des affaires et de l’investissement.

La Turquie est disposée à développer le volume des échanges commerciaux avec la Tunisie pour atteindre 3 milliards de dollars contre 1,6 milliard actuellement, rapporte, de son côté, l’agence de presse Tap, sachant que la Turquie représente l’un des plus importants déficits commerciaux de la Tunisie, après la Chine et la Russie.

Le ministre turc a exprimé l’engagement des deux gouvernements à consolider le secteur privé et à trouver des solutions à tous les obstacles pour lancer un nouveau partenariat basé sur l’augmentation du commerce et des investissements en Tunisie et en Turquie et à intensifier les rencontres mutuelles dans divers secteurs.

Suite à la rencontre avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, un accord a été conclu pour programmer une visite à Istanbul afin d’élaborer une feuille de route définissant les différents types d’investissements entre les deux pays.