Tunisie-Libye : Réouverture totale du poste frontalier de Ras Jedir

Initialement prévue le 20 puis pour le 24 juin, la réouverture totale du poste frontière de Ras Jedir entre la Libye et la Tunisie, qui a été reportée plusieurs fois, a enfin eu lieu ce lundi 1er juillet 2024.

Le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et son homologue libyen Imed Mustapha Trabelsi ont organisé une conférence annonçant la réouverture totale et officielle du poste frontalier de Ras Jedir, qui avait été fermé depuis le 19 mars dernier pour des raisons de sécurité.

On notera que plusieurs rencontres et réunions avaient eu lieu entre les parties tunisienne et libyenne ces dernières semaines pour parvenir à la réouverture du poste frontalier et que le 27 juin, Tripoli avait affirmé que les mesures de sécurité sont assurées, mais que des travaux de rénovation et de restauration des principaux bâtiments devaient être achevés avant la réouverture officielle.

Y. N.