Gianni Forte anime un atelier d’écriture théâtrale à Tunis

Dans le cadre du Festival de la créativité italienne en Tunisie, Gianni Forte, auteur et directeur de la Biennale du Théâtre de Venise, a animé à l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) de Tunis, un atelier d’écriture théâtrale dont les résultats seront présentés le 3 juillet 2024, au Presbytère de Santa Croce, à la Médina de Tunis, rénové grâce à des fonds de la Coopération italienne.

Le projet audiovisuel ‘‘Portraits en Paysage’’, initié par le directeur de la Biennale du Théâtre de Venise, entend souligner l’importance de la mémoire des citoyens italo-tunisiens: une installation de portraits photographiques et sonores, audibles avec code QR, créés ensemble avec la compagnie A’Corps Rompus, qui vise à valoriser un patrimoine de culture et d’histoire communes.

Le festival «In Situ-Tunisi» qui se déroulera jusqu’au 6 juillet, propose une série d’initiatives visant à animer les rues et la vie culturelle de Tunis, à travers l’architecture, le design, le cinéma, le théâtre, les arts visuels, l’histoire, l’archéologie et l’artisanat Made in Italy.