L’ancienne église Santa Croce de Tunis devient un centre de créativité

L’ancienne église Santa Croce au cœur de la Médina de Tunis, restaurée dans le cadre d’un projet ambitieux financé par la coopération italienne, est devenue un centre de créativité et d’innovation.

L’inauguration officielle avec une cérémonie à laquelle ont participé l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, le directeur de l’Agence italienne de coopération au développement (Aics) de Tunis, Andrea Senatori, et le secrétaire général de la municipalité de Tunis, Lotfi Dachraoui.

Grâce à une collaboration entre la Commune de Tunis, la Coopération Italienne et l’Association pour la sauvegarde de la Médina (ASM), l’ensemble de Santa Croce, composé d’un presbytère et d’une église, a bénéficié d’un programme de réhabilitation et de protection, dont les travaux se sont achevés en juin 2024 avec la restauration de l’ancienne église.

Le projet – financé par la Coopération italienne pour un montant total d’environ 1,3 million d’euros – a permis de restituer à la communauté un patrimoine architectural de grande valeur, tant pour la ville que pour le pays.

L’initiative a mis en valeur l’importance culturelle de ce monument restauré, témoignage du patrimoine architectural tunisien, ainsi que de réaffirmer l’étroite collaboration entre la Tunisie et l’Italie dans la conservation du patrimoine, a annoncé l’AICS.

«Ce partenariat démontre la force des liens entre nos deux peuples. Il repose sur des valeurs partagées et le respect. Pour nous, préserver le patrimoine, c’est bien plus que restaurer des bâtiments. C’est redonner quelque chose qui fait vivre la Médina avec des activités culturelles et économiques», a déclaré Dachraoui. «Grâce à ce projet financé par la coopération italienne, ces espaces architecturaux ont été réhabilités et adaptés pour accueillir des activités créatives. Cette intervention vise non seulement à préserver le patrimoine, mais aussi à promouvoir et dynamiser la Médina de Tunis et son tissu économique, social et culturel, notamment dans les secteurs de la créativité, de l’artisanat et du design», a souligné Prunas, tandis que le directeur de l’Aics de Tunis, Andrea Senatori a souligné que «grâce à cette nouvelle phase de soutien de la Coopération Italienne, le Centre offrira des opportunités de formation et d’incubation d’entreprises et de collaborations internationales dans les domaines de l’artisanat et du design.»

Parallèlement, en accueillant des expositions, des ateliers et des événements culturels, le Centre jouera un rôle clé dans l’animation de la communauté et le développement des compétences des jeunes talents tunisiens, en stimulant la créativité et l’innovation. Grâce à cet effort de collaboration, la Commune de Tunis et la Coopération italienne renforcent ainsi les bases d’une dynamique durable de développement culturel de la Médina.

Ce partenariat se veut un modèle de conservation du patrimoine et de promotion des industries culturelles locales, contribuant à redonner vie aux espaces historiques de la ville et soutenant l’innovation socio-économique au cœur de la Médina de Tunis.

Traduit de l’italien.

D’après ANSAmed.