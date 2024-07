«Italian Screens» au cinéma MadArt de Carthage

Quatre des films italiens les plus importants de la dernière saison représentant différents genres cinématographiques sont au programme de la manifestation «Italian Screens» (Ecrans italiens) qui se déroulera du 4 au 6 juillet 2024, au cinéma MadArt de Carthage.

Trois films sortis en 2023 sont au line-up : «Il primo giorno della mia vita» de Paolo Genovese, «La Chimera» de Alice Rohrwacher, «Mary e lo spirito di mezzanotte» de Enzo D’Alò, en plus d’un film sorti en 2024, «Gloria !» de Margherita Vicario.

Le réalisateur et scénariste Paolo Genovese, -auteur de films comme «Perfetti sconosciuti», «Incantesimo napoletano» et «I Leoni di Sicilia»-, sera présent à la projection de son film prévu à l’ouverture, annonce l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) de Tunis.

«Italian screens» est organisé en collaboration avec Cinecittà et la direction générale du cinéma et de l’audiovisuel du ministère des Affaires culturelles (Tunisie) et du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Italie).

Il se tient dans le cadre du Festival dédié à la créativité italienne «In Situ-Tunisi» organisé par l’ambassade d’Italie en Tunisie et l’IIC de Tunis en collaboration avec plusieurs institutions italiennes et tunisiennes. Architecture, mode, design, théâtre, arts visuels, artisanat, cinéma et musique sont au programme de cette manifestation qui se tient du 26 juin au 6 juillet.