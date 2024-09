Au CinéMadart à Carthage : Master class avec Una Gunjak et Mohamed Ben Attia

L’association Echos Cinématographiques organise une masterclass de la réalisatrice bosnienne Una Gunjak, à l’occasion de la sortie en Tunisie de son film ‘‘Excursion’’, le vendredi 13 septembre 2024, à partir de 10 heures, au CinéMadart à Carthage.

Una Gunjak conversera avec le réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia et les deux réalisateurs échangeront sur leurs expériences respectives dans la direction d’acteurs, notamment les adolescents parmi eux avec lesquels a travaillé dans ‘‘Excursion’’, qui peut être visionné avant la masterclass le mercredi 11 septembre à 19h30 ou le jeudi 12 septembre à 19h au CinéMadart.

L’entrée est libre et gratuite, mais il convient de réserver sa place sur ce lien.

Née et grandie à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, Una Gunjak a étudié en Italie et au Royaume-Uni où elle a obtenu une maîtrise en montage à la National Film and TV School (NFTS).

Tout en continuant à travailler comme monteuse, elle se concentre actuellement sur l’écriture et la réalisation. En 2014, son court métrage ‘‘The Chicken’’ a été présenté en avant-première à la Semaine de la critique de Cannes avant d’être projeté dans plusieurs autres festivals. En 2015, son projet de long métrage ‘‘Alfa’’ a été invité à l’Atelier de la Cinéfondation et au FeatureLab du Torino Film Lab, où il a remporté le prix de la production.

Son deuxième court métrage, ‘‘Salamat from Germany’’, a été présenté en avant-première à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2017.

‘‘Excursion’’ marque ses débuts en tant que réalisatrice de long métrage et a ouvert le Concorso Cineasti del presente, le 4 août 2023.

Né à Tunis le 5 janvier 1976, Mohamed Ben Attia a étudié la communication audiovisuelle à l’Université de Valenciennes en France après avoir obtenu sa maîtrise à l’Institut de hautes études commerciales (Ihec) à Tunis en 1998. Après avoir réalisé cinq courts métrages, il a réalisé son premier long métrage ‘‘Hedi, un vent de liberté’’ a obtenu deux prix à la Berlinale 2016 : Meilleur premier film et Ours d’argent du meilleur acteur.

Son deuxième long-métrage ‘‘Weldi’’ (Mon cher enfant) est sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2018.

En 2023, il présente son troisième film ‘‘Behind the mountains’’ à la Mostra de Venise, section Orizzonti.

I. B.