Tunisie : A propos de l’arrestation de Afif Frigui

Le porte-parole de la Cour d’appel de Tunis Habib Torkhani a confirmé l’arrestation de Afif Frigui, animateur radio qui a également occupé la présidence de l’Association tunisienne de la prévention routière.

Dans une déclaration à l’agence Tap ce mardi 2 juillet 2024, Habib Torkhani a précisé que cette arrestation a été effectuée en exécution d’un mandat de dépôt émis à l’encontre d’Afif Frigui émis par la Chambre d’accusation 32 du Pôle judiciaire économique et financier.

Il a ainsi été arrêté hier par les agents de la sous-direction des affaires criminelles d’El-Gorjani, et ce dans le cadre d’une affaire « de corruption financière et administrative dans la gestion d’une association reconnue d’utilité publique, et pour faux et usage de faux », précise la même source.

Y. N.