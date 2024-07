Tunisie : la toxicomanie bientôt considérée comme une maladie

La toxicomanie ou l’addiction à la drogue sera bientôt considérée en Tunisie comme une maladie chronique traitable, et non comme un délit pénal.

C’est ce qu’a annoncé la pharmacienne inspectrice divisionnaire à la Direction générale de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé, Rim Mansouri Hajri, lors d’une conférence organisée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Onudc), lundi 1er juillet 2024, à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogue, célébrée le 26 juin de chaque année.

La responsable a indiqué qu’une initiative législative en ce sens a été soumise par le ministère de la Santé à la présidence du gouvernement. Elle vise à considérer le consommateur de drogue comme un patient qui doit être traité, ajoutant que le projet de loi prévoit des sanctions sévères contre les dealers.

La situation alarmante relative à l’augmentation remarquable de la consommation de stupéfiants explique la démarche du ministère visant à réviser le cadre législatif, a-t-elle dit, en rappelant les résultats de l’enquête nationale sur la consommation de drogues et les comportements à risque en milieu scolaire élaborée par l’Institut national de la santé, qui ont montré une augmentation significative de la consommation de drogues chez les élèves âgés de 13 à 17 ans.

Dans le cadre des préparatifs à la rentrée scolaire 2024-2025, la Direction de la médecine scolaire et universitaire œuvre en collaboration avec le ministère de l’Éducation à élaborer un plan visant à prévenir les comportements addictifs en milieu scolaire dans le cadre de la stratégie nationale de prévention, de réduction des risques et de prise en charge liés à l’usage des substances psychoactives interdites 2023-2027.

La conférence a été l’occasion de présenter le rapport mondial sur les drogues préparé par l’Onudc, qui montre la hausse de la consommation de drogues, avec une prévalence du dopage, le nombre de personnes consommant des drogues illicites étant passé à 292 millions au cours de la décennie qui s’achève en 2022.

Le rapport précise que la plupart des usagers des drogues dans le monde consomment du cannabis (228 millions de personnes) tandis que 60 millions de personnes consomment des opioïdes, 30 millions des amphétamines, 23 millions de la cocaïne et 20 millions de l’ecstasy.

