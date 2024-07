Tunisie : Mandat de dépôt contre le député Moez Ben Youssef

Un mandat de dépôt a été émis, ce mardi 2 juillet 2024, contre le député de la circonscription de Sousse Moez Ben Youssef, arrêté samedi dernier.

Son avocat Houssem Zayani a précisé dans une déclaration à Mosaïque FM que le député est poursuivi pour outrage à un fonctionnaire public pendant l’exercice de ses fonctions, ivresse et agression physique et verbale, et qu’il devra comparaître le vendredi 5 juillet devant la Chambre correctionnelle auprès du Tribunal de première instance de Sousse 2.

Me Zayani a indiqué que les faits remontent au 25 juin, en précisant qu’une dispute a éclaté entre Moez Ben Youssef et un chauffeur de taxi, qui a fait appel à une patrouille sécuritaire. Quatre jours après, le député a été arrêté par la police judiciaire de Hammam Sousse avant d’être placé en garde à vue.

L’avocat a par ailleurs dénoncé cette arrestation en commentant : « Le Parquet n’a pas pris en considération l’immunité parlementaire du député, conformément à l’article 65 de la Constitution ».

Y. N.