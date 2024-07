Accord pour l’entrée en Italie de 2 000 ouvriers du bâtiment tunisiens

L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), l’organisme de formation à but non lucratif Elis, côté italien, l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti) et l’Agence pour la formation professionnelle (ATFP), côté tunisien, ont signé à Tunis, dans le cadre du programme de l’Union européenne Thamm+, un accord pour l’entrée en Italie de 2 000 travailleurs tunisiens du secteur de la construction.

C’est ce qu’a annoncé l’ambassade d’Italie à Tunis dans un communiqué, soulignant que «la formation professionnelle, pilier du Plan Mattei, est au centre du partenariat entre l’Italie et la Tunisie».

L’accord vise à offrir une formation linguistique et technique certifiée à 2 000 Tunisiens en trois ans et à les intégrer dans des entreprises associées à l’Ance.

«A travers ce programme, l’UE, en coopération avec les Etats membres et la Tunisie, met en œuvre des mesures concrètes pour rendre possible la migration légale, dans le cadre d’une coopération mutuellement bénéfique, luttant ainsi contre la migration irrégulière», a écrit sur ses réseaux sociaux la délégation de l’UE en Tunisie.

Thamm+, qui sera mis en œuvre de 2024 à 2026, regroupe des programmes de mobilité légale organisée dans le cadre de la coopération entre les pays d’Afrique du Nord et les pays de l’UE. Il vise aussi à renforcer les mécanismes de protection des travailleurs migrants dans le respect des principes des droits de l’homme et des normes internationales du travail en matière de migration de main-d’œuvre, lit-on dans une note du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, qui a parlé aussi de l’amélioration de la gestion de l’immigration et du renforcement des capacités institutionnelles des institutions et organismes concernés.

I. B.