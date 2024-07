Chaima Issa devant la Cour d’appel militaire de Tunis

Le comité de défense de Chaima Issa a annoncé qu’elle devra comparaître demain, jeudi 4 juillet 2024, devant la chambre pénale de la Cour d’appel militaire de Tunis.

Chaima Issa fait face à de graves accusations notamment « incitation des militaires à désobéir aux ordres et diffusion de fausses nouvelles et de rumeurs dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale et offense au président de la république », rappelle le Comité de défense, en affirmant que cette affaire « est basée sur des déclarations et l’expression d’opinions et de positions politiques ».

Le Comité a par ailleurs rappelé que, le 2 mai dernier, la chambre pénale de la Cour d’appel militaire a rendu une décision par défaut, condamnant Chaima Issa à un an de prison ferme, « et ce, sans lui avoir délivré de convocation officielle, ni en avoir informé ses avocats », déplore la même source en appelant les avocates et avocats « qui ont toujours défendu les droits et les libertés à se rendre en masse au procès de la militante pour la défendre et la soutenir et poursuivre ainsi leur lutte dans ces procès politiques qui visent les libertés publiques, notamment la liberté d’expression ».

Rappelons que suite à sa condamnation par la Cour d’appel militaire à un an de prison ferme, Chaima Issa avait annoncé que ses avocats ont fait opposition à cette décision de justice, sachant que le tribunal militaire de première instance de Tunis l’avait condamnée à une peine avec sursis dans cette même affaire.

Y. N.