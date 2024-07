Mahdia : Décès d’un homme de 47 ans, tombé du haut d’une construction à Salakta

La protection civile a annoncé le décès d’un homme de 47 ans, tombé du haut d’une construction dans le village de Salakta relevant de la délégation de Ksour Essef à Mahdia.

Le drame s’est déroulé hier et les agents de la protection civile ont porté secours à deux victimes : un homme de 47 ans grièvement blessé à la tête et un autres de 35 ans souffrant de fractures au bras et à la jambe après une chute du 3e étage.

Transportés à l’hôpital, le premier blessé est décédé avant même sa prise en charge, précise un communiqué de la PC, ce mercredi 3 juillet 2024, alors que le deuxième a été hospitalisé et son état est dit stable.

Y. N.