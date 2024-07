Go Live Fund va investir 8 millions d’euros dans 36 startups tunisiennes

Le fonds de fonds Anava géré par Smart Capital vient d’annoncer son engagement à investir 4,5 millions d’euros dans un nouveau fonds sous-jacent baptisé Go Live Fund, géré par Go Big Partners.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du projet de soutien aux startups, financé conjointement par la Banque mondiale, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Banque allemande de développement (KfW).

Go Live Fund est un fonds de 8 millions d’euros avec une première clôture de 6 millions d’euros. Le fonds vise à investir dans 36 startups en phase de développement précoce avec des propositions apportant de vraies solutions à des problèmes réels.

Le fonds ciblera les secteurs stratégiques et à fort impact, notamment l’agrotechnologie (AgriTech), les technologies propres (CleanTech), la biotechnologie (BioTech), les technologies de la santé (HealthTech) et la cybersécurité.

«La souscription au 6e childfund (fonds sous-jacent) Go Live Fund souligne notre volonté de soutenir l’innovation et les startups tunisiennes en leur fournissant les leviers dont elles ont besoin pour se développer et s’internationaliser. Nous sommes convaincus que ces investissements contribueront à positionner la Tunisie comme un acteur majeur de l’écosystème mondial des startups», a déclaré la directrice générale du CDC, Néjia Gharbi.

Tarek Triki, directeur général par intérim de Smart Capital, a ajouté : «Notre partenariat avec Go Big Partners à travers le Go Live Fund consolide nos efforts pour développer des solutions d’impact pour l’écosystème des start-up en Tunisie.»

«Ce partenariat soutient notre vision commune d’encourager l’innovation et d’avoir un impact transformateur en Tunisie. Notre objectif est non seulement d’offrir un financement aux startups de notre portefeuille, mais également de leur fournir des conseils stratégiques, un vaste réseau industriel et de nombreuses opportunités de croissance et d’expansion des affaires à l’échelle mondiale», a déclaré Aymen Mbarek, représentant de Go Live Fund.

Anava est le premier fonds de fonds libellé en euros en Tunisie. C’est l’un des piliers essentiels du programme national Startup Tunisie, qui vise à faire de la Tunisie un hub de l’innovation et des startups au carrefour de la Méditerranée, de la région Mena et de l’Afrique.

Le fonds est géré par Smart Capital, société agréée par le Conseil du Marché Financier (CMF) et mandatée par le gouvernement tunisien pour déployer son programme national Startup Tunisie.

Communiqué.