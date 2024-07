Le groupe Forvia envisage d’accroître ses investissements en Tunisie

Le groupe français de technologie automobile Forvia est en train d’examiner les perspectives de développer ses investissements en Tunisie, notamment dans les secteurs de haute technologie.

C’est ce que rapporte un communiqué du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, rendant compte d’un entretien entre une délégation du groupe français, présidée par son directeur exécutif Christophe Schmit, avec la ministre Fatma Thabet Chiboub, mercredi 3 juillet 2024 à Tunis.

Au cours de l’entretien, Mme Thabet Chiboub a souligné l’intérêt de son département à développer ce secteur prometteur dans le cadre de la mise en œuvre de la charte de partenariat signée entre les secteurs public et privé pour promouvoir la compétitivité de l’industrie des composants et équipements automobiles à l’horizon 2027.

Le groupe français est présent dans 33 pays, avec 257 sites de production et plus de 111 000 emplois. La filiale tunisienne a été créée en 2009 et emploie aujourd’hui plus de 700 personnes.