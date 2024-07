Jörg Dux succède à Beate Richter à la tête de la KfW Tunisie

Le bureau de la KfW en Tunisie a organisé le mardi 25 juin 2024 une cérémonie de passation de direction, auquel ont participé environ 70 partenaires stratégiques, notamment des directeurs et des responsables de projets de différents ministères et institutions publiques, ainsi que des représentants d’organisations internationales.

L’événement a été marqué par la présence de Dr. Daniela Beckmann, directrice du département de l’Afrique du Nord, et d’Isabel Bodemeyer et Sonja Höss, les deux directrices de pays au siège de la KfW à Francfort.

Dans son allocution d’ouverture, Dr. Beckmann a déclaré la passation officielle du flambeau de Beate Richter à son successeur Dr. Jörg Dux. Elle a remercié l’ancienne directrice du bureau pour son précieux engagement tout au long de son mandat de trois ans en Tunisie. Et salué son successeur, déjà familiarisé avec la Tunisie, et lui a souhaité beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Mme Richter, ancienne directrice résidente, a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement les partenaires tunisiens présents pour leur excellente coopération avec la KfW.

Dr. Dux, qui prendra ses fonctions de nouveau directeur de bureau à Tunis à partir du 1er août, était jusqu’à présent chef de la division Ressources en eau en Afrique du Nord au siège de KfW et gérait également le secteur des déchets solides dans la région.

À titre de rappel, la coopération financière Allemande avec la Tunisie a pris son début dans les années 60. Le bureau en Tunisie a été créé en 2012. Aujourd’hui, le bureau se compose d’une équipe de 12 collaborateurs nationaux et internationaux avec un volume de financement des projets en cours de 1,32 milliards d’euros en 2024 principalement dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’énergie renouvelable, des finances, ainsi que l’éducation et le transport.

Au niveau mondial, la KfW soutient des programmes de développement dans la région Mena, sur le continent africain dans son ensemble, en Asie, en Amérique latine et en Europe du Sud-Est. Elle soutient les pays partenaires à établir de meilleures conditions de vie, tout en préservant le climat, les ressources rares et l’environnement. Son engagement envers l’innovation et la durabilité est indéfectible, avec pour objectif ultime la création d’emplois.

