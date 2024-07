Lancement du comité national tunisien de la CCI

Le nouveau comité national tunisien de la Chambre de commerce internationale (ICC) a été officiellement lancé vendredi 5 juillet 2024 à Tunis, a indiqué le vice-président de la ICC Tunisia, Khelil Chaibi.

S’exprimant lors de la conférence de lancement, il a expliqué que la création de ce comité (ICC Tunisia) constitue une étape cruciale vers le renforcement de la présence de la Tunisie sur la scène mondiale, la dynamisation du commerce et la promotion des investissements étrangers. «A travers cette initiative, nous affirmons notre engagement à soutenir les entreprises tunisiennes dans leur quête d’expansion et de développement à l’international», a-t-il ajouté.

«La création d’ICC Tunisie constitue un acquis historique pour la Tunisie puisqu’elle rejoint officiellement la ICC, une organisation institutionnelle représentant 45 millions d’entreprises dans plus de 170 pays», a souligné Chaïbi.

Le président du Conseil bancaire et financier (CBF), Néjib Ghandri, a souligné que la mise en place de ce comité national, qui contribuera au développement économique de la Tunisie, est le fruit d’un travail acharné, d’une collaboration productive et d’une détermination partagée à placer le secteur bancaire et financier secteur au service du développement économique et financier.

«Nos institutions financières ne sont pas seulement des intermédiaires de capitaux, mais aussi des moteurs d’innovation, des conseillers et un soutien pour les gestionnaires de risques, et des facilitateurs du commerce et des investissements», a-t-il expliqué.

La conférence de lancement s’est déroulée en présence du secrétaire général de la ICC, John Denton, et du secrétaire général adjoint du réseau ICC, Julian Kassum.