CBF et AICS unis en faveur de l’investissement durable en Tunisie

Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) ont signé, le 30 septembre 2024 à Tunis, un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer la coopération en matière de soutien aux investissements privés dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture durables en Tunisie, dans le cadre du programme d’«Appui au développement durable dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et de l’aquaculture durables en Tunisie» (Adapt) financé par l’Union européenne (UE).

Ce partenariat concrétise les recommandations de la réunion du 18 janvier dernier entre les deux parties et marque une étape importante dans la promotion d’une économie plus verte et résiliente en Tunisie. L’initiative vise à soutenir les secteurs stratégiques que sont l’agriculture, la pêche et l’aquaculture.

L’objectif principal de cet accord est de favoriser la collaboration entre les parties pour encourager les investissements privés écologiques et durables. Il s’agit également de promouvoir les opportunités de financement durable en Tunisie via le programme Adapt, d’orienter les institutions financières vers les outils du programme, et de renforcer leur capacité à évaluer et soutenir des investissements conformes aux principes de durabilité.

La cérémonie de signature du partenariat s’est tenue en présence de Néji Ghandri, président du CBF et Andrea Senatori, directeur du bureau régional de l’AICS à Tunis. Plusieurs responsables des institutions financières, représentant divers métiers de la banque, étaient également présents.

Cet événement a eu lieu suite à la session d’information et de sensibilisation dédiée à la présentation du Fonds d’appui aux investissements Adapt et d’échanger avec les institutions financières sur les critères d’évaluation des investissements durables.

Le CBF s’engage activement en faveur de la durabilité des investissements dans ces secteurs. Cet engagement est primordial pour répondre aux défis liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire.

«L’engagement du CBF pour la durabilité dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue un pilier fondamental pour établir une économie résiliente face aux défis environnementaux. Les banques et les Etablissements Financiers jouent un rôle important à travers des mécanismes de financement adaptés qui favorisent la sécurité alimentaire et encouragent les investissements durables. Grâce à nos initiatives, nos partenariats stratégiques et notre soutien à l’inclusion financière, nous nous efforçons de promouvoir des pratiques qui profitent tant aux communautés locales qu’à la croissance économique en Tunisie», a déclaré M. Ghandri,lors de la signature du protocole d’accord avec l’AICS.

M. Senatori a quant à lui souligné que «ce partenariat stratégique avec le Conseil Bancaire et Financier marque une étape importante dans notre engagement commun pour promouvoir une transition écologique dans les secteurs agricoles et halieutiques en Tunisie. Grâce à l’intégration d’outils financiers innovants, nous renforçons notre soutien aux investisseurs privés tout en accompagnant le pays vers un modèle de développement durable.»

Ce partenariat ouvre la voie à de nouvelles synergies entre le CBF et l’AICS, avec pour objectif de renforcer les dynamiques d’investissement durable en Tunisie, tout en encourageant l’innovation et la transition vers un avenir plus respectueux de l’environnement.

Communiqué.