Recherche et innovation : 12 millions d’euros de l’UE à la Tunisie

Le programme Horizon Europe, financé par l’Union européenne (UE), a accordé à la Tunisie un financement d’un montant de 12 millions d’euros (environ 40,5 millions de dinars) pour le lancement de projets de recherche et d’innovation de 2021 à 2024.

C’est ce qu’a indiqué, jeudi 4 juillet 2024, Helmi Mardassi, directeur général, UGPO- HE, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d’une conférence internationale consacrée aux programmes financés, soulignant que les chercheurs ont bénéficié de ces financements pour réaliser des projets dans des secteurs prioritaires tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, la santé et le renforcement des capacités.

«Une conférence se tiendra prochainement pour informer les jeunes promoteurs sur les avantages du financement du secteur énergétique», a-t-il ajouté, précisant que la Tunisie occupe la huitième place dans la liste des pays ayant obtenu des fonds du programme Horizon Europe. «La Tunisie est le seul pays africain et arabe à bénéficier du statut de partenaire associé à ce programme. Et elle est confrontée à la concurrence de plusieurs pays européens, notamment ceux des Balkans, et d’autres pays non européens comme le Japon et le Canada», a-t-il encore souligné.

Le programme Horizon Europe donne la priorité au financement de projets dans les domaines de l’agriculture, les activités scientifiques, spatiales, énergétiques et de la société civile, ainsi que la gestion des municipalités

D’après Ansamed.