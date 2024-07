Tunisie : Aswat Nissa exprime sa solidarité avec Sonia Dahmani

L’Association tunisienne féministe Aswat Nissa a exprimé sa solidarité avec l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, condamnée à un an de prison ferme.

Dans son communiqué Aswat Nissa a déploré ce jugement prononcé , ce samedi 6 juillet 2024, contre Sonida Dahmani, en rappelant qu’elle a été condamnée sur la base du décret 54 sur fond de déclarations médiatiques

L’association a également déploré les restrictions imposées aux défenseurs des droits des migrants et des réfugiés, tout en réitérant sa solidarité avec toutes les personnes détenues dans le cadre de leurs activités et en condamnant les campagnes de diabolisation les visant, lit-on dans le communiqué.

Aswat Nissa a de ce fait réclamé « la libération immédiate de toutes les femmes détenues sur la base de leurs activités dans la société civile et dans les domaines politique et médiatique », soulignant au passage « la nécessité de protéger les droits humains, les libertés fondamentales et les acquis de la révolution ».

Rappelons que Sonia Dahmani a été condamnée à un an de prison ferme, pour diffamation et diffusion de fausses rumeurs. Son comité de défense a annoncé faire appel de ce jugement…

