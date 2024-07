Tunisie : Le président de l’Atuge reçu par le ministre Nabil Ammar (MAE)

Dans le cadre du renforcement de la communication et de la coopération entre le Ministère et les composantes de la société civile représentées par les Tunisiens résidents à l’étranger, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, ce lundi 8 juillet 2024, au ministère, Amine Aloulou, Président de l’Association des diplômés des grandes écoles (Atuge).

Ce dernier a présenté, à cette occasion, le programme de la conférence qui sera organisée par The World Alliance of Tunisian Talents (WATT) le 23 juillet 2024. L’événement s’inscrit dans la même optique du Forum National des compétences tunisiennes à l’étranger en termes d’objectifs et de principes. A cet effet, il a appelé le ministre à donner le coup d’envoi de cette conférence.

De son côté, le Ministre a exposé la vision du Ministère concernant la question des relations avec les Tunisiens résidents à l’étranger, notamment les compétences. Dans ce contexte, il a souligné la priorité donnée par la Tunisie à ses enfants vivant à l’étranger et à leur rôle pour faire entendre la voix de la Tunisie à travers l’exploitation de leur expertise et de leurs réseaux de relations dans les pays de résidence.

Dans ce même ordre d’idées, le Ministre a affirmé que le ministère s’apprête à organiser le Forum National des compétences tunisiennes à l’étranger qui aura lieu les 6 et 7 août 2024 au siège de l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis (ADIT).

Le principal objectif est de mettre en place un espace de réseautage pour les compétences tunisiennes à l’étranger et de leur permettre de contribuer aux efforts de développement de notre pays.

A cet effet, le Ministre a souligné la nécessité d’une coordination et d’une coopération efficaces entre le ministère et The World Alliance of Tunisian Talents afin de garantir la réussite des deux événements et d’atteindre les objectifs escomptés.

Communiqué