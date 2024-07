Révélation: L’armée israélienne a ordonné l’activation du protocole Hannibal le 7 octobre

Le journal israélien Haaretz a révélé dimanche 7 juillet 2024 sur la base de documents officiels qu’il a consultés que l’armée israélienne avait ordonné l’activation du «protocole Hannibal» pour tuer les Israéliens qu’ils soient hommes ou femmes détenus par les combattants du Hamas lors de le l’opération Déluge d’Al-Aqsa. C’est une preuve irréfragable qu’Israël a tué beaucoup de ses citoyens le 7 octobre 2023, dont elle a cherché à en attribuer la responsabilité au Hamas, ce qui porte un coup dur à sa propagande officielle.

Imed Bahri

Une enquête du journal israélien a confirmé que l’armée israélienne a ordonné que toute voiture soit empêchée de rentrer à Gaza le 7 octobre sans se soucier du danger pour la vie des Israéliens qui habitent dans le pourtour de Gaza.

Lors de l’opération Déluge d’Al-Aqsa menée par des combattants du Mouvement de la résistance islamique (Hamas) contre trois installations militaires israéliennes, l’armée a ordonné le recours à la force, aux bombardements et aux tirs pour empêcher les soldats d’être capturés selon le quotidien israélien.

Haaretz a expliqué que le protocole Hannibal a été largement utilisé au poste-frontière de Beit Hanoun (Erez), à la base de Reim et sur le site de Nahal Oz, ajoutant que cela n’a pas empêché que des soldats de ces sites soient finalement capturés.

La propagande mensongère d’Israël

Haaretz a obtenu des documents officiels prouvant que la division de Gaza au sein de l’armée israélienne, le commandement sud et l’état-major de l’armée ont ordonné la mise en œuvre du protocole Hannibal dès les premières heures après l’attaque et à divers points de la frontière sans avoir d’informations sur le nombre de détenus ou sur les combattants du Hamas. Nous avons ici-même dans Kapitalis relayé qu’Israël a tué ses propres citoyens dans les articles «L’armée israélienne a bel et bien tué Liel Hetzroni le 7 octobre» https://kapitalis.com/tunisie/2023/12/20/larmee-israelienne-a-bel-et-bien-tue-liel-hetzroni-le-7-octobre-video/ et «Un hélicoptère israélien ouvre le feu sur des fêtards israéliens» https://kapitalis.com/tunisie/2023/11/19/un-helicoptere-israelien-ouvre-le-feu-sur-des-fetards-israeliens/ et l’information de taille de Haaretz révélée dimanche confirme ces vérités qu’aujourd’hui nul ne peut remettre en cause.

Le journal a rapporté qu’il n’y avait pas de décompte définitif du nombre de soldats ou de civils qui ont été blessés ou tués notant que de nombreux détenus ont été exposés aux tirs israéliens même s’ils n’étaient pas la cible. Cependant, Haaretz a souligné que l’armée est consciente d’avoir tué un Israélien près de la barrière frontalière à la suite d’une fusillade dans cette zone.

Le journal a également rapporté un responsable israélien disant que l’armée avait pris la décision de bombarder la bande de Gaza après l’attaque tout en sachant que cela pourrait mettre en danger la vie des détenus, dont le nombre à l’époque était estimé à seulement des dizaines. Tous ces éléments d’informations réunis prouvent que le protocole Hannibal non seulement a été utilisé mais largement.

Toutefois et jusque-là l’armée israélienne n’a jamais reconnu la mise en œuvre du protocole Hannibal le 7 octobre affirmant que l’enquête sur l’attaque est toujours en cours selon Haaretz. Avec tous les éléments et surtout maintenant avec ces révélations qui se basent sur des documents officiels de Tsahal sur l’activation de ce protocole font qu’il est devenu un secret de Polichinelle. Tout le monde le sait mais les autorités israéliennes ne reconnaissent rien.

Le déni des autorités et de l’armée israéliennes qui refusent toujours de reconnaître de l’avoir activé et largement utilisé s’explique par le fait que cela peut avoir des incidences fatales aussi bien sur le plan interne qu’international. Sur le plan interne, cela ferait perdre toute confiance de beaucoup d’Israéliens en leur armée, ça sera le cas des familles tués par Tsahal mais au-delà. Ça sera une crise qui secouera la société israélienne déjà fragilisée avec la guerre de Gaza qui s’éternise. Et sur le plan international, ça sera un coup fatal qui sera porté à la hasbara, la propagande israélienne, qui n’a de cesse de mentir et d’accuser le Hamas de tous les crimes, même ceux que l’armée israélienne a elle-même commis.

Les terroristes de Tsahal

À titre d’exemple, la propagande israélienne a fortement véhiculé dans tous les médias internationaux que les fêtards de la rave party de Réïm ont été massacrés par les combattants du Hamas. Si aujourd’hui, ils reconnaissent officiellement que c’est l’armée israélienne qui les a bombardés et massacrés, Israël n’aura plus aucune crédibilité surtout en Occident où les gouvernements continuent de soutenir cette entité génocidaire, refusent toujours de reconnaître qu’Israël perpètre un génocide atroce à Gaza et vont même jusqu’à réprimer les manifestations et les évènements de soutien au peuple palestinien.

Il est à noter que le protocole Hannibal est une procédure utilisée par l’armée israélienne pour empêcher la capture de ses soldats quitte à les tuer et ce protocole permet donc de bombarder les sites des soldats capturés. Et on ne sait pas pourquoi les généraux israéliens ont associé le nom de Hannibal le Carthaginois à une telle doctrine qui justifie le meurtre de ses propres citoyens.

Après toutes ces révélations faites par un journal israélien et dont la preuve émane de l’armée israélienne elle-même, les médias occidentaux qui n’arrêtent pas de parler des «terroristes du Hamas» ne peuvent plus ignorer l’existence des «terroristes de Tsahal» maintenant qu’il est prouvé qu’Israël a tué ses propres citoyens.