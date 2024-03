Les mensonges israéliens sur les «viols» du 7 octobre battus en brèche

Plus le temps passe et plus la vérité continue d’éclater et plus les mensonges éhontés de la propagande israélienne sont mis à mal. Le New York Times a fait état d’une nouvelle vidéo qui contredit le récit d’un secouriste militaire israélien qui affirmait que deux adolescentes tuées lors de l’opération Déluge d’Al-Aqsa menée le 7 octobre 2023 avaient été agressées sexuellement. (Illustration : Benjamin Netanyahu ment comme il respire, et il y a encore des dirigeants occidentaux pour relayer ses mensonges en sachant que ce sont des mensonges).

Par Latif Belhedi

Un secouriste anonyme d’une unité commando israélienne qui figurait parmi des dizaines de personnes interrogées pour un article du New York Times le 28 décembre 2023 avait évoqué des allégations de violences sexuelles et avait déclaré avoir découvert les corps de deux adolescentes partiellement vêtues dans une maison du kibboutz de Be’eri et apparaissaient sur elles des signes de violence sexuelle, ont rapporté Adam Rasgon et Natan Odenheimer pour le journal.

L’Associated Press, CNN et le Washington Post ont publié des récits similaires d’un secouriste militaire qui a parlé, sous couvert d’anonymat, de violences sexuelles le 7 octobre.

Cependant, des images prises par un soldat israélien qui se trouvait à Be’eri le 7 octobre, vues par d’éminents membres de la communauté locale en février et par le New York Times ce mois-ci, montrent les corps de trois femmes victimes entièrement habillées, sans aucun signe de violences sexuelles contre elles dans une maison qui, selon de nombreux habitants, a été attaquée.

Un ambulancier menteur et manipulateur

Bien qu’il ne soit pas clair si le secouriste faisait référence à la même scène, les habitants ont déclaré qu’il n’y avait pas deux autres adolescentes tuées dans aucune autre maison de Be’eri et ont déduit de la vidéo que les filles n’avaient pas été agressées sexuellement. Nili Bar Sinai, membre d’un groupe au sein du kibboutz et qui a enquêté sur les allégations d’agressions sexuelles, a déclaré: «Cette histoire est fausse.»

L’ambulancier menteur et manipulateur contacté par le New York Times a refusé de dire s’il adhérait toujours à cette histoire affirmant qu’il aimerait laisser les attaques derrière lui.

Plus tard, un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que le secouriste maintenait son témoignage mais qu’il se souvenait peut-être mal de l’endroit où il avait vu les adolescentes. Le porte-parole qui a parlé sous couvert d’anonymat, car les attentats du 7 octobre faisaient toujours l’objet d’une enquête de la police, a travaillé dans plusieurs villages le week-end en question et a peut-être vu les deux adolescentes dans un autre kibboutz. Le porte-parole n’a précisé aucun d’entre eux.

C’est quand même grotesque le culot et la mauvaise foi de la machine de propagande israélienne! Pendant des mois, ils ont menti au monde entier et aux grands médias anglo-saxons en rapportant une histoire totalement fausse pour coller aux Palestiniens qui ont participé à l’opération Déluge d’Al-Aqsa l’étiquette de criminels et de violeurs et maintenant qu’une vidéo a apporté un démenti cinglant à leurs allégations et que les habitants de Be’eri disent qu’il n’y a pas eu d’agressions sexuelles dans leur Kibboutz, ils essayent de noyer le poisson en prétendant que le secouriste mythomane aurait peut-être confondu les faits avec d’autres survenus dans un autre kibboutz.

Cet épisode montre que l’armée et le gouvernement israéliens sont des fieffés menteurs qui n’ont aucune crédibilité et malgré cela, les responsables et les officiels de la communauté internationale et surtout de l’Occident continuent de les prendre au sérieux.

Le New York Times se rattrape mais après des mois!

Le récit du secouriste était un exemple très répandu dans les reportages internationaux sur les violences sexuelles du 7 octobre et le New York Times a rapporté que Be’eri était l’un des sept endroits au moins où des femmes et des filles israéliennes semblaient avoir été agressées sexuellement ou mutilées, selon le journal. Voilà donc que le même New York Times qui s’est laissé berner par l’ambulancier mythomane se rattrape mais après des mois! Entre temps, les allégations israéliennes de viols et de violences sexuelles le 7 octobre ont été gravées dans la mémoire de l’opinion publique occidentale avec le matraquage médiatique qui a relayé ces allégations pendant des mois.

Et cette méthode israélienne de véhiculer des allégations mensongères sans aucune preuve et de les faire avaler aux médias occidentaux qui les relaient aveuglement ne s’applique pas seulement à ces fausses accusations d’agressions sexuelles portées contre les Palestiniens. Ils ont aussi prétendu que des civils dont des enfants ont été brûlés vifs le 7 octobre lors de l’opération Déluge d’Al-Aqsa et la propagande israélienne avait prétendu d’ailleurs que des combattants du Hamas avaient commis ces actes dans ce même kibboutz de Be’eri. La vérité avait éclaté après une période et il s’est avéré que c’était un char d’assaut israélien qui avait encerclé et bombardé une maison du kibboutz tuant ainsi les personnes qui s’y trouvaient dont l’enfant Liel Hetzroni comme nous l’avions écrit dans le détail dans l’article intitulé «L’armée israélienne a bel et bien tué Liel Hetzroni le 7 octobre».

C’est, également, Tsahal qui a bombardé avec des hélicoptères Apache les fêtards de la rave party de Reïm dans la matinée du samedi 7 octobre et les colonnes de voitures calcinées l’attestaient très clairement comme l’avait révélé le journal israélien Haaretz le 18 novembre 2023.

Au fil des mois, la vérité éclate et les mensonges israéliens sont battus en brèche mais la propagande israélienne continue de manipuler grandement les responsables et les médias occidentaux mais quand des vérités prouvées comme les viols et les agressions sexuelles subies par les détenues palestiniennes dans les prisons israéliennes sont révélés et reconnus même par l’Onu, il n’y a quasiment aucune réaction des responsables occidentaux et les médias occidentaux n’en parlent quasiment pas. Tout cet aveuglement assumé a un prix et il sera payé un jour, d’une manière ou d’une autre… Déjà que l’image de l’Occident dans le monde est totalement ternie et écornée à jamais.