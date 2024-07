Tunisie : Amnesty demande l’abandon des charges et la libération de Sonia Dahmani

Amnesty International, qui a dénoncé la condamnation de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani à un an de prison ferme, a demandé aux autorités tunisiennes d’abandonner les charges à son encontre, tout en réclamant sa libération immédiate.

Dans son communiqué Amnesty Internation a également appelé à mettre fin aux poursuites sécuritaires et judiciaires ainsi qu’aux procès pour opinions et expressions contre tous les opposants, tout en alertant sur le danger des campagnes qui ciblent les journalistes et les défenseurs des droits de l’Homme, sur la base du décret 54.

L’organisation a par ailleurs lancé une pétition adressée au président Kaïs Saïed pour réclamer la libération de Sonia Dahmani, estimant que sa détention est arbitraire et qu’elle a été condamné en raison de propos tenus lors d’une émission télévisée : « cela va contre le droit international relatif aux droits humains, notamment les articles 6 et 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que les articles 9 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, traités auxquels la Tunisie est partie ».

« Je vous prie de veiller à ce que Sonia Dahmani soit libérée immédiatement sans condition et d’abandonner l’enquête pénale infondée dont elle fait l’objet. Je vous demande, ainsi qu’à votre gouvernement, de mettre un terme aux arrestations ciblées visant des détracteurs qui n’ont fait qu’exercer sans violence leurs droits fondamentaux, notamment leurs droits à a liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération », lit-on notamment dans la pétition.

Y. N.