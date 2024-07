Tunisie : L’amiral Kamel Akrout candidat à la présidentielle 2024

L’amiral Kamel Akrout, ancien conseiller chargé de la sécurité nationale (5 octobre 2017-1er novembre 2019 sous Feu Caïd Essebsi), se porte candidat pour la présidentielle du 6 octobre 2024.

L’annonce a été faite sur sa page Facebook, où il a publié ce mardi 9 juillet 2024, une fiche de parrainage pour la présidentielle en son nom, en rappelant que ce document devra être remis à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), une fois le nombre de parrainages requis atteint.

L’amiral à la retraite, qui a souvent exprimé de vive critiques à l’encontre du président Kaïs Saïed estimant qu’il est « pas l’homme de la situation en Tunisie », et pointant du doigt « des atteintes aux libertés et aux droits de l’homme par le régime en place », et qui a souvent affirmé que « demain sera un jour meilleur », a donc officiellement rejoint la course pour le Palais de Carthage.

