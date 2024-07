L’activiste tunisien Seifeddine Makhlouf poursuivi en justice en Algérie

L’avocat et ancien député Seifeddine Makhlouf a été arrêté la semaine dernière par les agents de sécurité de l’aéroport international d’Annaba en Algérie, alors qu’il s’apprêtait à voyager en Turquie puis au Qatar.

Selon Mosaïque FM, qui a rapporté l’information, en citant des sources bien informées, l’ancien membre du parlement dissous par le président de la république Kaïs Saïed le 25 juillet 2021a été renvoyé devant le juge d’instruction pour franchissement illégal de la frontière algérienne (attesté par l’absence de tampon de la police algérienne sur son document de voyage) et possession de documents de voyage falsifiés.

Il est à noter que la Cour de cassation de Tunis avait auparavant rejeté un recours présenté par Makhlouf contre un jugement militaire en appel le condamnant à sept mois de prison dans le cadre de l’affaire dite de «l’incident de l’aéroport».

L’ancien porte-parole de la Coalition de la dignité, un parti radical islamiste proche du parti Ennahdha, qui est réputé pour son impulsivité et ses violences verbales, a eu moins de succès que son ami Nabil Karoui, ancien président du parti Qalb Tounes et ancien candidat à la présidence de la république, qui, en 2020, a pu fuir la Tunisie via l’Algérie où il a pu bénéficier d’aide pour partir à Barcelone, en Espagne, à bord d’un avion privé.

I. B.