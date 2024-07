Les Maghrébins en pôle position des visas Schengen en France

Selon les statistiques du ministère français de l’Intérieur, rapportées par le magazine Business Travel France, le tiers des premiers titres de séjour délivrés par la France en 2023 l’ont été pour les Marocains, Algériens et Tunisiens.

Dans le détail 36 648 des titres de séjour étaient délivrés aux Marocains, 31 943 aux Algériens et 22 639 aux Tunisiens. Les Chinois arrivent en 4e position (14 603) devant les Américains (12153), les Ivoiriens (11696), les Afghans (10499), les Sénégalais (10423), les Indiens (9819) et les Turcs (8917).

Cependant, les Marocains (avec 310 057 demandes) et les Algériens (avec 279 005) ont été ceux qui ont demandé le plus de visas Schengen en 2023 à la France loin devant les Chinois (271 111) et les Indiens (176 237). Les Tunisiens arrivant en 9e position avec 85 917 demandes.

Ainsi la France représente 52,4% du total des demandes de visas Schengen pour les Marocains contre 53,6% pour les Algériens et 57,1% pour les Tunisiens selon Schengenvisainfo.

En terme de délivrance de visas Schengen, la situation est différente. Les Chinois ont obtenu le plus de visas en 2023 soit 371 151 avec une hausse de 271%, suivis par les Marocains (241 544) avec une hausse de 34,6%, et les Algériens (209 708) avec une hausse de 59,8%. Les Turcs arrivent en 4e position (130 834) avec une hausse de 26,6% et les Russes en 5e position (116 246) avec une hausse de 69,3%.

Sur un autre plan, les trois principales nationalités maghrébines sont celles qui ont obtenu le plus la nationalité française en 2023 soit au total 18 595 personnes. Dans le détail, 8 017 Marocains ont obtenu la nationalité française par naturalisation ou mariage descendance, contre 6 737 Algériens et 3 841 Tunisiens. On trouve ensuite les Russes (1558), les Britanniques (1522), les Ivoiriens (1465), les Sénégalais (1458), les Camerounais (1337) , les Malgaches (1274) et les Congolais (1149).