Tunisie : Ennahdha s’exprime à propos de la présidentielle du 6 octobre 2024

Le parti islamiste Ennahdha s’est exprimé à propos de la présidentielle du 6 octobre 2024 dans un communiqué adressé à ses partisans et à l’opinion publique.

Dans son communiqué, le parti a affirmé qu’il n’a pas l’intention de présenter ni de soutenir un candidat spécifique à la présidentielle du 6 octobre d’autant qu’il ne connaît pas encore la liste finale des candidats, tout en soulignant au passage, qu’il « défend le droit de tous les citoyens réunissant les conditions requises pour se présenter à cette élection et obtenir la confiance des électeurs ».

Il a de ce fait appelé ses partisans et les Tunisiens à « exercer leur citoyenneté, et à choisir parmi les candidats, hommes et femmes, qui adhèrent à la voie démocratique ».

Quant à sa participation ou son boycott des élections, le parti islamiste affirme que sa décision sera prise en coordination avec le Front du salut national (FSN) , « offrant un cadre politique œuvrant à rétablir le processus démocratique en Tunisie».

« Ces élections ne peuvent être véritablement démocratiques, équitables, transparentes et compétitives qu’en purifiant le climat politique, en garantissant l’égalité des chances, en libérant les détenus politiques, en levant les restrictions sur l’activité des partis et en garantissant la liberté d’expression, de candidature et de choix », lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.