Tunisie : le taux d’indépendance énergétique atteint 45%

Le taux d’indépendance énergétique de la Tunisie, qui représente le ratio des ressources énergétiques primaires sur la consommation primaire, s’est établi à 45% à fin mai 2024, contre 52% au cours de la même période de l’année précédente. (Illustration: champ pétrolier de Nawara).

Selon le rapport mensuel sur la situation énergétique, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines (Onem), le bilan énergétique primaire affiche, à fin mai 2024, un déficit de 2 tonnes équivalent pétrole (Mtep), enregistrant ainsi une augmentation de 14% par rapport à fin mai 2023, redevance comprise.

Sans la comptabilisation de la redevance, le taux d’indépendance énergétique serait limité à 33% à fin mai 2024 contre 41% durant la même période de 2023.

Les ressources énergétiques primaires s’établissent à 1,6 Mtep, en baisse de 16% par rapport à fin mai 2023.

Cette baisse est principalement due à la réduction de la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel.

Les ressources énergétiques primaires restent dominées par la production nationale de pétrole et de gaz, qui représentent toutes deux 68% du total des ressources énergétiques primaires.

La part de l’électricité renouvelable (Steg et production et autoproduction privées) reste modeste et ne représente que 2% des ressources primaires.

La demande d’énergie primaire a diminué de 2% entre fin mai 2023 et fin mai 2024. La demande de gaz naturel a diminué de 6% tandis que la demande de produits pétroliers a enregistré une augmentation de 2%.

La baisse de la demande de gaz naturel fait suite à la limitation des achats de gaz algérien. Pour faire face à cette tendance à la baisse et répondre à l’ensemble de la demande nationale en électricité, la Steg s’est appuyée sur l’importation d’électricité.

La structure de la demande d’énergie primaire a légèrement changé. La part de la demande en produits pétroliers est passée de 50% à fin mai 2023 à 52% au cours de la même période de 2024. Le gaz naturel est en revanche passé de 49% à fin mai 2023 à 47% à fin mai 2023. fin mai 2024.