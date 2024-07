Tunisie : Sommet universitaire Japon-Afrique du Nord à Gammarth (Photos)

Le 4e Sommet universitaire Japon-Afrique du Nord se poursuit ce jeudi 11 juillet 2024 à Gammarth (banlieue nord de Tunis), en vue de promouvoir la coopération entre le Japon et l’Afrique dans le domaine de la recherche scientifique et technologique pour atteindre les objectifs de développement durable.

A l’occasion de l’ouverture de ce Sommet, l’ambassadeur du Japon en Tunisie Takeshi Osug prononcé un discours, mercredi, en rappelant les échéances importantes à venir, telles que l’Expo2025 à Osaka,et la TICAD9 à YOKOHAMA en 2025 et a souligné l’importance des échanges académiques de personne à personne pour promouvoir davantage la coopération nippo-africaine dans le domaine de la science et la technologie.

Moncef Boukthir ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Dr. Nagata Kyosuke, président de l’Université de Tsukuba et le président de l’Association des Universités nationales du Japon, ainsi que d’autres représentants d’universités japonaises et tunisiennes ont assisté à l’ouverture du Sommet, qui a également accueilli des représentants des universités de l’Algérie, de l’Égypte, du Maroc, et du Nigeria.

Notons par ailleurs que l’ambassadeur OSUGA a accueilli à sa résidence les présidents et les vice-présidents des universités japonaises participant au 4ème Sommet universitaire Japon-Afrique du Nord, en soulignant qu’il s’agit d’une importante occasion visant à approfondir les échanges académiques.