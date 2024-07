Affaire Omar Laabidi : Les accusés condamnés à un an avec sursis

Les 12 policiers poursuivis dans l’affaire Omar Laabidi mort noyé suite à une poursuite policière aux alentours du stade olympique de Radès, ont été condamné à un an avec sursis.

C’est ce qu’a annoncé l’avocat Toumi Ben Farhat dans un post publié sur sa page Facebook, ce vendredi 12 juillet 2024, en dénonçant ce verdict et en rappelant que les suspects avaient été condamnés en première instance à deux ans de prison ferme pour homicide involontaire et que leur peine a été réduite ce jour à un an avec sursis.

L’avocat a rappelé que la société civile, la défense et la famille de la victime avaient déjà fermement dénoncé la condamnation à 2 ans de prison ferme et le chef d’accusation d’homicide volontaire retenu par la justice et il ne s’explique pas cette réduction de peine prononcée ce jour, 6 ans après les faits.

Y. N.