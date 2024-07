Tozeur : 10 hectares ravagés par un incendie dans la palmeraie d’El Hamma du Djerid

Après des heures de lutte, la protection civile de Tozeur est parvenue, jeudi 11 juillet 2024, à venir à bout d’un incendie qui s’était déclaré la veille dans la palmeraie d’El Hamma du Djerid.

Les flammes ont ravagé une superficie d’environ 10 hectares dans la palmeraie, dont la superficie totale s’élève à 200 hectares, a précisé le directeur régional de la protection civile de Tozeur, Bilel Loussifi, en affirmant que l’incendie a causé d’importants dégâts mais qu’aucune perte humaine n’est à déplorer..

L’origine et la cause de l’incendie demeurent méconnues et une enquête a été ouverte à ce propos

Y. N.