Rahmouni & Ben Slama condamnés à la prison : Le CRLDHT dénonce des décisions abusives

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) a dénoncé le verdict rendu contre Sami Ben Slama et Zaki Rahmouni anciens membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), condamnés à deux ans de prison chacun.

Dans son communiqué, le CRLDHT a dénoncé des décisions abusives en pointant du doigt « l’impartialité des procédures judiciaires : Ces condamnations sont injustes et disproportionnées. Elles soulèvent des doutes quant à la transparence et à l’impartialité des procédures judiciaires »

La même source considère également que ces affaires sont liées à liberté d’expression et affirme que « des voix s’élèvent pour dénoncer ce qu’elles perçoivent comme une instrumentalisation de la justice pour faire taire toute critique et dissuader toute forme de dissidence ».

Le CRLDHT a par ailleurs réaffirmé son soutien à tous les activistes et militants arrêtés ou poursuivis pour avoir exercé leur liberté d’expression et demande aux autorités tunisiennes de mettre fin aux poursuites judiciaires à leur encontre, tout en appelant l’ensemble « des organisations nationales et internationales ainsi que les forces démocratiques à s’unir face à la répression »

Communqiué