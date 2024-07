Diffamation & fausses rumeurs : Le ministère de la Justice engagera des poursuites

Le ministère de la Justice a annoncé, ce dimanche 14 juillet 2024, son intention d’engager des poursuites contre les auteurs de diffamation et de diffusion de faussses rumeurs portant atteinte à des juges et à ses employés.

Dans son communiqué, le ministère affirme que des « informations et des rumeurs ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur des pages électroniques, attribuant des faits non avérés à certains juges et employés du département dans le but de les diffamer et de porter atteinte à leur réputation, ainsi que de nuire à la sécurité publique et de perturber le bon fonctionnement du service judiciaire ».

Le ministère a de ce fait décidé de poursuivre en justice tout auteur de campagnes malveillantes contre les institutions de l’État et les cadres judiciaires ou administratifs, en répandant des rumeurs, tout en réaffirmant sa confiance en tous ses cadres et agents intègres et en soulignant son engagement à appliquer la loi.

Y. N.