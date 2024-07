Des étudiants de langue italienne au Centre Hippique Mahdia

Les étudiants en séjour pendant deux semaines à l’école d’été Village des langues sise au complexe universitaire de Rejiche, au gouvernorat de Mahdia, ont pu passer une très belle après-midi animée vendredi 12 juillet 2024, au Centre Hippique Mahdia.

Le Village des langues, le premier du genre en Tunisie, est un institut public placé sous la tutelle de l’Université de Monastir.

Parmi ses différentes missions, il vise principalement à dispenser des cours de langues et à améliorer le niveau linguistique des étudiants, grâce aux technologies les plus modernes dont il est doté.

Accompagnés par les professeurs Soufiane Chaari, coordinateur du cursus de master de l’Université de Sfax, intitulé «Italianistica – Études Méditerranéennes Comparées», et Imen Hassène, coordinatrice de la langue italienne à l’Institut supérieur des langues appliquées de Moknine, fondé en 2001 sous l’égide de l’Université de Monastir, et encadrés par les tuteurs italiens de l’Université de Pérouse et de l’Université de Tor Vergata, les 63 étudiants tunisiens, spécialisés dans la langue italienne, ont participé avec enthousiasme aux différentes activités proposées.

La visite des lieux a démarré par la découverte des races comme les chiens Sloughi, les chevaux Barbes et les poneys Mogods. Elle a été suivie par une insolite chasse au trésor avec des devinettes de littérature, histoire, art et culture générale concernant l’Italie.

Les étudiants et toutes les personnes présentes, y compris des résidents italiens à Hammamet, faisant partie du groupe de tourisme expérientiel «Fuori Rotta», ont passé un agréable après-midi confirmant la polyvalence du Centre Hippique Mahdia, toujours actif dans la méthodologie d’apprentissage ludique et dans la conservation des races autochtones menacées d’extinction.