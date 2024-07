Forte baisse de production d’huile d’olive au complexe agricole de Châal à Sfax

La production annuelle moyenne d’huile d’olive au complexe agricole de Châal, dans le gouvernorat de Sfax, est tombée à moins de 150 kg par hectare au cours des cinq dernières années, contre 695 kg par hectare au cours des années 1990.

C’est ce qu’a indiqué samedi 13 juillet 2024 le directeur général de l’Office des terres domaniales (OTD), Tarek Chaouch, qui s’exprimait lors de la conférence de presse régulière du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Donnant un aperçu de la stratégie du ministère visant à dynamiser le secteur de l’huile d’olive au complexe agricole de Châal, Chaouch a noté que la production moyenne d’huile d’olive de 2010 à 2019 a atteint 450 kg par hectare, contre 695 kg par hectare au cours des années 1990.

Le secteur de l’huile d’olive à Châal est en proie à plusieurs problèmes, notamment le durcissement d’environ 6% des oliviers, le vieillissement de 73% des arbres âgés de plus de 90 ans, la plupart dépassant 100 ans, et l’impact du changement climatique, comme la réduction des précipitations (76 mm dans toutes les exploitations agricoles cette saison) et la hausse des températures, ainsi que l’alternance des conditions météorologiques.

Chaouch a indiqué que le ministère a pris des mesures immédiates pour équiper 44 hectares de systèmes d’irrigation localisés, et 78 hectares supplémentaires sont actuellement en cours d’équipement, ajoutant que le complexe a commencé le processus d’irrigation, utilisant 12 tracteurs et réservoirs pour irriguer environ 3 000 oliviers par mois. Il a également irrigué 820 hectares de plantations productives pour assurer un niveau de production annuel stable.

Des puits profonds sont, par ailleurs, forés et équipés de panneaux photovoltaïques, parallèlement à l’installation de systèmes d’irrigation localisés sur 820 hectares.

Sur un autre plan, le ministère accélère également le processus d’enlèvement des troncs secs pour protéger la forêt des maladies.

Le complexe agricole Châal à Sfax est la deuxième plus grande forêt d’oliviers au monde, couvrant une superficie de 18 724,5 hectares. Il abrite environ 350 000 oliviers et emploie environ 435 salariés et ouvriers permanents, ainsi que 385 saisonniers.

La production moyenne des activités les plus importantes au cours des cinq dernières années a été d’environ 3 500 tonnes d’huile d’olive, 1,1 million de litres de lait, 6,5 millions d’œufs et 3 000 tonnes de fourrage concentré.

D’après Tap.