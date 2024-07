La fille de Riadh Mouakhar adresse une lettre ouverte au président de la République

Nour, la fille de l’ancien ministre Riadh Mouakhar médecin de son état, a adressée une lettre ouverte au président de la République Kaïs Saïed, qu’elle a diffusée via son compte Facebook.

Dans cette lettre publiée ce lundi 15 juillet 2024 et qui est également adressée à la ministre de la Justice, Nour Mouakhar appelle notamment à la libération de son père, détenu depuis février 2023, dans le cadre d’une affaire de suspicions de corruption.

Ci-dessous la lettre de Nour qui demande à rendre justice à son papa :

Au nom de la justice humaine.

Au nom du droit à la vie, au travail, à la liberté et à la dignité.

Au nom de la paternité, du devenir des enfants, et du déroulé des générations.

Au nom de la confiance, ce petit fil invisible, sans lequel il n’y a ni sociétés humaines, ni humains tout court.

Libérez mon père Riadh Mouakhar.

Libérez-le parce que ses enfants ont besoin de lui, à tous les niveaux.

Libérez- le parce que chaque jour sans lui est une souffrance, un vide qui ne cesse de grandir.

Libérez- le car, en tant que médecin anesthésiste réanimateur, il doit continuer à faire ce qu’il a toujours fait : sauver des vies.

Libérez -le car aller rendre visite à son père en prison est l’une des pires choses que l’on puisse souhaiter à quelqu’un. Même à ses pires ennemis.

Libérez- le parce qu’il a déjà dépassé la durée maximale de la détention préventive, fixée à 14 mois et que l’instruction n’ a montré aucune accusation avérée.

Et enfin libérez- le parce que les prisons sont destinées aux criminels et aux bandits non aux citoyens qui ont aimé leur pays, exercé avec passion leurs métiers, joué un rôle politique en toute loyauté n’ayant jamais chercher à tirer profit de leur position .

Ne laissons pas des familles brisées, des enfants traumatisés et des larmes qui ne sécheront jamais.

Monsieur le Président de la République,

Madame la Ministre de la justice,

Par cette lettre je viens vous solliciter encore une fois d’observer le cas de Riadh Mouakhar et de rendre justice.

Nour Mouakhar