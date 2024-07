La moitié des plantations tunisiennes de figuiers de barbarie infestée par la cochenille

Plus de 50% des plantations de figuiers de barbarie sont désormais infestées par la cochenille du cactus, a indiqué la cheffe de division de gestion à la Direction générale de la santé des végétaux et du contrôle des intrants agricoles, Naima Mahfoudhi.

S’exprimant lors de la conférence de presse régulière du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche pour présenter la stratégie nationale de lutte contre la cochenille, Mahfoudhi a révélé des taux d’infestation alarmants : 100% dans les gouvernorats de Mahdia et Monastir, environ 70% à Sousse et Sfax, et 50% à Kairouan.

Abordant les mesures de contrôle dans les zones à faible infestation et limitrophes des zones de production, Mahfoudhi a souligné que des efforts de surveillance et d’éradication ont été déployés pour freiner la propagation rapide de l’insecte.

Des équipes spécialisées au sein des commissariats locaux au développement agricole ont été formées pour un suivi vigilant et une intervention rapide, a-t-elle ajouté, en exhortant tous les citoyens, en particulier les agriculteurs, à surveiller avec diligence leurs terres, à signaler toute infestation aux commissariats locaux et à faciliter une action rapide.

Les équipes locales formées comprenant toutes les parties prenantes concernées, chargées de surveiller le ravageur, de sensibiliser et de dispenser une formation approfondie aux agriculteurs sur la menace que représente cet insecte. Le but est de sensibiliser les citoyens et les agriculteurs à la nécessité cruciale de signaler rapidement les infestations afin qu’elles puissent être traitées à temps.

La responsable a enfin appelé les travailleurs des plantations de figues de Barbarie à rester vigilants, en assurant des contrôles réguliers et une surveillance du ravageur.

D’après Tap.