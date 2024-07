Avocats sans frontières (ASF France) alerte sur la situation de Noureddine Bhiri

Avocats sans frontières (ASF France) a alerté sur la situation de l’ancien ministre et dirigeant du parti islamiste Ennahdha Noureddine Bhiri, admis hier en réanimation à l’hôpital La Rabta à Tunis après 17 jours de grève de la faim.

« Incarcéré à la prison de Mornaguia depuis son arrestation violente le 13 février 2023, victime de torture et de mauvais traitements, l’état de santé de Me Bhiri, qui observe une grève de la faim depuis deux semaines, s’est brutalement dégradé », lit-on dans un communiqué publié ce mardi 16 juillet 2024, ASF qui a dénoncé « une atteinte portée aux droits fondamentaux de Noureddine Bhiri ».

La même source a appelé les autorités tunisiennes « à tout mettre en œuvre pour préserver sa vie et son intégrité physique comme l’imposent les articles 24 et 25 de la Constitution tunisienne et l’article 5 de la Charte arabe des droits de l’Homme et à laquelle la Tunisie est partie ».

Rappelons que le 2 juillet courant, Noureddine Bhiri a été entendu par la chambre criminelle du tribunal de Tunis dans le cadre d’une affaire instruite sur la base d’une publication sur les réseaux sociaux et dans laquelle il est accusé « d’attentat visant à changer la structure de l’État, inciter les habitants à s’attaquer les uns les autres et à provoquer des troubles » .

Le 28 juin dernier, il était entré en grève sauvage de la faim «pour dénoncer l’inaction du ministère public quant aux plaintes qu’il a déposées contre des agents de police» , qu’il accuse « de torture et de mauvais traitement», lors de son interpellation.

Y. N.