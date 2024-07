Ezzahra Pet’s Lovers se mobilise contre l’abattage des chiens errants

L’Association Ezzahra Pet’s Lovers s’engage pleinement pour la lutte contre l’abattage des chiens errants et propose des solutions pour leur gestion. Un évènement sera de ce fait organisé mercredi 17 juillet au parc Zahrour.

Ezzahra Pet’s Lovers rappelle qu’il est possible de garantir une cohabitation dans les meilleures conditions, lutter contre la rage et maintenir la sécurité des citoyens, tout en évitant la pratique barbare de l’abattage des chiens errants en Tunisie et parvenir ainsi à une meilleure gestion.

Il existe d’autre solutions pour la gestion des chiens errant, affirme l’Association, citant notamment le programme TNR (Trap Neuter Release) qui consiste à capturer les chiens pour les stériliser, les vacciner, et les soigner avant de les relâcher, affirmant au passage que l’abattage outre son aspect barbare et inhumain a prouvé ses limites.

Ezzahra organise à ce propos une manifestation mercrredi au Parc Zahrour à partir de 18h30 en vue de sensibiliser sur cette cause, sur l’importance de la vaccination de l’adoption et contre l’abandon des chiens, et également expliquer le programme TNR pour traiter le problème des chiens errants.

Pour rappel Ezzahra Pet’s Lovers a récemment bénéficié, en accord avec les autorités locales et régionales, d’un local pour la stérilisation des chiens errants.

Y. N.