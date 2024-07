Tunisie : Message de Ghazi Chaouachi candidat à la présidentielle 2024

Ghazi Chaouachi, ancien ministre et ancien secrétaire général du parti Attayar, avocat de son état, a annoncé dans une lettre publique écrite depuis la prison où il est en détention depuis février 2023, sa candidature à la présidentielle du 6 octobre 2024.

Sous le slogan « militez où que vous soyez« , Ghazi Chaouachi affirme que malgré tous les obstacles, il demeure attaché à ses droits civils et politiques et qu’il est déterminé à défendre les derniers acquis démocratiques

Il estime être détention pour une cause noble, une cause nationale et humanitaire et que malgré la répression, en prison il continue à vivre avec patience et résilience et avec une volonté inébranlable: « Notre pays traverse depuis un moment des tensions avec une grave récession économique, une détérioration sans précédent des conditions sociales et des relations diplomatiques tendues, qui ont transformé le quotidien des Tunisiens en une souffrance quotidienne dans des conditions difficiles et précaires avec des perspectives limitées, voire sombres », a-t-il écrit

Et d’ajouter : « Ce qui accroît la gravité de la situation, ce sont les bouleversements et les transformations rapides que connaît la scène internationale, et que nous vivons sans avoir une vision nationale rationnelle qui valorise nos intérêts et nous éloigne autant que possible des dangers des conflits »

Ghazi Chaouachi a par ailleurs pointé du doigt « une politique autoritaire et injuste menée par le pouvoir en place, un isolement complet du pouvoir et de l’absence de tout espace de dialogue » et considère de ce fait que « le régime, qui se vante de son écrasante popularité, a peur d’affronter tout le monde, qu’il soit détenu, déplacé ou en liberté, jusqu’à le terroriser ».

« J’ai toujours eu à cœur de servir le pays et je crois en mon devoir de sacrifice. Je prends pour témoin Dieu et tous ceux qui ont travaillé avec moi au cours de ma carrière politique, en tant qu’opposant sérieux, en tant que ministre assidu dans la lutte contre la corruption et la préservation des biens de l’État, jusqu’au coup d’État du 25 juillet… » lit-on encore dans la lettre du candidat à la présidentielle.

Ghazi Chaouachi indique par ailleurs, que deux affaires en référé ont été déposées auprès du tribunal administratif après le refus des autorités de fournir le bulletin numéro 3 et le refus de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) de fournir le formulaire de parrainage, à son fils qui détient une procuration spéciale à cet effet .

« Nous avons également déposé une plainte contre ladite instance et son président, contestant leur manque d’indépendance, en raison de leur comportement manifestement partial envers les candidats, a-t-il encore indiqué », en affirmant qu’en tant qu’avocat et juriste, il croit fermement en la justice en tant que valeur humaine.

Y. N.