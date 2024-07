Trois marocains, et aucun tunisien, parmi les 100 meilleurs hôtels du monde en 2024

Le Maroc confirme sa place de destination de luxe avec trois de ses établissements hôteliers figurant dans le classement annuel des 100 meilleurs hôtels du monde pour l’année 2024, établi par le prestigieux magazine américain Travel+Leisure. Aucun hôtel tunisien ne figure dans la liste. L’Egypte aussi est absente du classement.

Ce classement se base sur le vote populaire des lecteurs du magazine relatant leurs expériences personnelles avec les établissements qu’ils plébiscitent.

En tête de liste des établissements marocains, le Selman Marrakech se distingue en se hissant à la 5e place mondiale et en décrochant le titre de meilleur hôtel d’Afrique, avec une note impressionnante de 99,39 sur 100.

La Mamounia, véritable légende de l’hôtellerie marocaine, , qui vient de célébrer son centenaire, occupe quant à elle la 18e position mondiale et la 2e place africaine, avec un score de 98,94.

Complétant ce trio d’excellence, le Royal Mansour Marrakech se classe 55e au niveau mondial et 8e en Afrique, avec une note de 98,25.

La présence de ces trois établissements dans ce palmarès mondial renforce l’attractivité du Maroc en tant que destination de luxe et contribue à son rayonnement international. Elle traduit aussi l’avance de l’hôtellerie marocaine sur ses homologues dans la région, notamment en Egypte et en Tunisie, où on a préféré sacrifier au tourisme de masse, en bradant les prix et les services.

I. B.