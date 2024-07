Présidentielle 2024 : Al-Joumhouri renonce à la candidature de son SG Issam Chebbi

Le parti Al-Joumhouri a annoncé ce, jeudi 18 juillet 2024, avoir renoncé à la candidature de son secrétaire général Issam Chebbi à la présidentielle du 6 octobre.

Cette annonce a été faite au cours d’une conférence de presse organisée au siège du parti à Tunis, au lendemain du refus de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) de fournir le formulaire de parrainage pour la candidature d’Issam Chebbi, qui rappelons-le est actuellement en détention dans le cadre de l’affaire dite de complot.

Wissem Seghaier, porte-parole du pari a indiqué que cette décision a été prise après une « évaluation négative du précédent parcours des élections et par les restrictions imposée à plusieurs candidats ayant annoncé leur intention de se porter candidat », a-t-il lancé.

Al-Joumhouri affirme toutefois qu’il va continuer à se concerter avec ses structures « pour prendre la décision adéquate quant à la présentation ou non d’un autre candidat consensuel », ajoute la même source citée par l’agence Tap.

Enfin, le parti a affirmé qu’il poursuivra sa lutte en vue « d’imposer la liberté aux prisonniers politiques et continuer à œuvrer avec les partis politiques et la société civile afin d’imposer des élections pluralistes libres et transparentes ».

